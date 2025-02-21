Что можно и нельзя делать в Захарьев день 21 февраля на Серповидец

В указанный день не ходили на рыбалку, считая его неудачным. Кроме того, на 21 февраля старались не планировать поход к стоматологу. Считалось, что ситуация может только усугубиться. Не рекомендуется завидовать. Предки верили, что подобное может привести к мелким неприятностям.