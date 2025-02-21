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Что можно и нельзя делать в Захарьев день 21 февраля на Серповидец

Узнали, что можно и нельзя делать 21 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 21 февраля вспоминает святого Захария. В народе принято отмечать Захарьев день. Но существует еще одно название — Захарий Серповидец. Все дело в том, что в одном из откровений пророк увидел свиток, напоминающий серп.

Что нельзя делать 21 февраля.

В указанный день не ходили на рыбалку, считая его неудачным. Кроме того, на 21 февраля старались не планировать поход к стоматологу. Считалось, что ситуация может только усугубиться. Не рекомендуется завидовать. Предки верили, что подобное может привести к мелким неприятностям.

Что можно делать 21 февраля.

По традиции, указанный день считался удачным для торговли. А еще 21 февраля старались играть свадьбы.

Согласно приметам, месяц в форме серпа предвещает богатый урожай. В том случае, если 21 февраля мороз, то ждали потепление и раннюю весну.

Кстати, синоптики предупредили про мороз до −19 градусов в Беларуси 21 февраля.

Тем временем певица Алена Апина озвучила в Минске причину огромного успеха группы «Комбинация»: «Я была последней, кого взяли».

А еще «Приорбанк» сказал белорусам о новых правилах международных переводов в евро.