Что можно и нельзя делать в Захарьев день 21 февраля на Серповидец

Православная церковь 21 февраля вспоминает святого Захария. В народе принято отмечать Захарьев день. Но существует еще одно название — Захарий Серповидец. Все дело в том, что в одном из откровений пророк увидел свиток, напоминающий серп.
Что нельзя делать 21 февраля.
В указанный день не ходили на рыбалку, считая его неудачным. Кроме того, на 21 февраля старались не планировать поход к стоматологу. Считалось, что ситуация может только усугубиться. Не рекомендуется завидовать. Предки верили, что подобное может привести к мелким неприятностям.
Что можно делать 21 февраля.
По традиции, указанный день считался удачным для торговли. А еще 21 февраля старались играть свадьбы.
Согласно приметам, месяц в форме серпа предвещает богатый урожай. В том случае, если 21 февраля мороз, то ждали потепление и раннюю весну.
Кстати, синоптики предупредили про мороз до −19 градусов в Беларуси 21 февраля.
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