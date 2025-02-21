Календарь на 21 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В России 21 февраля отмечается День фельдшера. История фельдшерской службы в России берет начало в 1741 году, когда в армии появились первые обученные специалисты по уходу за ранеными. В 1793 году по приказу Александра Суворова стали формироваться отряды фельдшеров из числа наиболее способных солдат, которым поручали не только перевязку ран, но и диагностику, экстренную помощь и даже хирургические манипуляции. В XIX веке фельдшеры стали ключевыми медицинскими работниками в земских больницах, особенно в сельской местности, где врачей часто не было. В советские годы они работали в бригадах скорой помощи, на заводах и в отдаленных регионах, а их подготовка велась в специальных медицинских училищах. Сегодня фельдшеры продолжают играть важную роль в здравоохранении, особенно в экстренной медицине и первичной медицинской помощи в регионах.