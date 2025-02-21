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Сенат США утвердил Кэша Пателя на пост директора ФБР

Кандидатуру Кэша Пателя выдвинул Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Сенат Конгресса Соединённых Штатов одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро, заседание транслировал телеканал C-SPAN.

«“За” — 51, “против” — 49, подтверждено», — заявили в Конгрессе.

Напомним, Патель подвергался критике за небольшой опыт в области государственного управления высказывания о ФБР, а также продвижение «конспирологических теорий».

В частности, критика звучала в ходе слушаний в сенате.

Ранее Патель заявил, что Федеральное бюро расследований не будет являться инструментом политических преследований. По его словам, ФБР будет действовать строго в рамках закона.

Патель также утверждал, что намерен расследовать деятельность Зеленского.