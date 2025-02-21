Сенат США утвердил Кэша Пателя на пост директора ФБР

Сенат Конгресса Соединённых Штатов одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро, заседание транслировал телеканал C-SPAN.
«“За” — 51, “против” — 49, подтверждено», — заявили в Конгрессе.
Напомним, Патель подвергался критике за небольшой опыт в области государственного управления высказывания о ФБР, а также продвижение «конспирологических теорий».
В частности, критика звучала в ходе слушаний в сенате.
Ранее Патель заявил, что Федеральное бюро расследований не будет являться инструментом политических преследований. По его словам, ФБР будет действовать строго в рамках закона.
Патель также утверждал, что намерен расследовать деятельность Зеленского.