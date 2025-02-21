С 1 марта изменится трудовое законодательство. Как это скажется на зарплате и отпусках

— Работник при увольнении должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. То есть если работник не использовал свой отгул, то ему должны выплатить за этот день компенсацию при увольнении. Также в статье уточняется, что взять день отдыха работник может в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный. Кроме того, он может присоединить отгул к отпуску, предоставляемому в указанный период, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.