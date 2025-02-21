Человечеству грозят грибки: Открытый микологами паук-зомби всколыхнул учёное сообщество

Вторая атака идёт прямо сейчас. Она началась в 2007 году, когда в Японии учёные впервые обнаружили в теле престарелой пациентки совершенно новый грибок, убивавший её. Его назвали кандида аурис (Candida auris), и он оказался смертельным для ослабленных людей. Особую тревогу внушает тот факт, что он устойчив к противогрибковым средствам и антибиотикам. Пока учёные разрабатывают лекарства для борьбы с ним, грибок распространяется по миру. Он уже обнаружен в Африке, Индии, Южной Америке, Бельгии, Пакистане, США, Британии, Таиланде, ОАЭ и других странах. Его уже объявили опасной внутрибольничной инфекцией. Есть он и в России. Передаётся через кровь, слюну и другие жидкости, в том числе половым путём. Вызывает пневмонию, воспаление среднего уха, артрит, гломерулонефрит и сепсис, убивает 33% заболевших и очень сложно диагностируется.