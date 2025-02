Человечеству грозят грибки: Открытый микологами паук-зомби всколыхнул учёное сообщество

Учёные-микологи не на шутку встревожены. В феврале 2025 года на потолке старого порохового склада замка Эспи в ирландском графстве Даун съёмочной группой BBC, снимавшей сериал «Зимний дозор», был обнаружен мёртвый паук, заросший грибком. Участники съёмок осторожно сняли паука с потолка. Очевидно, они вспомнили сюжет сериала «Последние из нас» (Last of Us) о конце света, вызванном грибком, который превращал людей в зомби. Сотрудники BBC отправили паука микологам в Институт биоразнообразия Вестердейка в голландском городе Утрехте, где команда учёных под руководством Гарри Эванса изучила образец, а заодно и исследовала системы пещер, расположенных в Ирландии. Результатом исследований стало открытие сразу двух новых зомби-грибков.