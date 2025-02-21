Игра состоялась в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время с результатом 5:2. Голы у хозяев забили Каспер Хёг (56, с пенальти), Брис Вембангомо (90+4) и Сондре Фет (111), также два автогола от игроков «Твенте» — Меса Хильгерса (90+2) и Арно Версхурена (114). У гостей отличился Сем Стейн (90+6), ещё один автогол записан на счёт защитника «Будё-Глимт» Фредрика Шёвольда (26).