Звезда «Крузейро» в последний момент отказался от игры за «Зенит» из-за жены

Ранее норвежский клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, одержал победу над нидерландским «Твенте» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Игра состоялась в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время с результатом 5:2.