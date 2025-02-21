Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Крузейро» в последний момент отказался от игры за «Зенит» из-за жены

Полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра в последний момент отказался от перехода в «Зенит», несмотря на пройденный медосмотр. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что причиной отказа стало желание жены футболиста. Об этом пишет «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере Перейры за €20 млн. Футболист выступает за «Крузейро» с лета 2024 года, сыграв 81 матч, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее норвежский клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, одержал победу над нидерландским «Твенте» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Игра состоялась в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время с результатом 5:2.