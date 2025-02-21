Снос замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина оценили в 40 миллионов рублей

Несмотря на экстравагантность и амбициозность строения, замок, расположенный в деревне Грязи, находится в упадке. Соседи звездной пары не скрывают недовольства состоянием здания, отмечая, что оно покрывается плесенью, а элементы фасада, такие как ворота, ржавеют. Некоторые из них даже предложили взорвать объект. Проблемы с недвижимостью, по словам местных жителей, усугубляются отсутствием должного ухода. Замок оставался без хозяев после того, как Пугачева и Галкин покинули Россию и переехали в Израиль, а затем на Кипр.