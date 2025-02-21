Стартовал масштабный медиапроект ко Дню Великой Победы

Уже сегодня жители крупных городов России смогут увидеть на больших экранах часть тематических материалов, посвящённых победе в Великой Отечественной войне. Каждый день на медиафасадах будут появляться фотографии сегодняшних ветеранов и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия Победы, символизирующего мощь и силу Советской армии. Кроме того, на digital-поверхностях покажут оживлённые с помощью искусственного интеллекта фотографии из военного архива издания. Важной частью проекта станет трансляция информационных материалов «Дни Победы», которые расскажут о ключевых событиях войны.