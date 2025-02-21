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Захарян отдал голевую передачу в третьем матче за «Реал Сосьедад» в 2025 году

Испанский «Реал Сосьедад» разгромил датский «Мидтьюлланн» со счётом 5:2 и вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Реале Арена».

Источник: Life.ru

Голы за испанцев забили Брайс Мендес, Лука Сучич (дважды), Микель Оярсабаль с пенальти и Орри Оускарссон. У датчан отличились Адам Букса с пенальти и Дарио Осорио.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 83-й минуте и ассистировал Оускарссону в момент пятого гола. По сумме двух матчей «Реал Сосьедад» выиграл 7:3 и вышел в ⅛ финала Лиги Европы.

А норвежский клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, одержал победу над нидерландским «Твенте» в ответном стыковом матче и тоже вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Тем временем греческий клуб ПАОК с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым не смог обыграть румынский ФКСБ в ответном поединке плей-офф Лиги Европы и вылетел из соревнования.