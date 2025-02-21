Захарян отдал голевую передачу в третьем матче за «Реал Сосьедад» в 2025 году

А норвежский клуб «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, одержал победу над нидерландским «Твенте» в ответном стыковом матче и тоже вышел в ⅛ финала Лиги Европы. Тем временем греческий клуб ПАОК с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым не смог обыграть румынский ФКСБ в ответном поединке плей-офф Лиги Европы и вылетел из соревнования.