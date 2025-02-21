Захарова: теракт против КТК осуществлён Украиной при участии Запада

«Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство “незалежной” стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учёте российских интересов и реалий на земле», — заявила Захарова.