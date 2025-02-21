Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: теракт против КТК осуществлён Украиной при участии Запада

В настоящее время РФ продолжает оценку ущерба.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ударом на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае Киев собирался продемонстрировать свою «озлобленность».

По словам дипломата, озлобленность украинской стороны связана с растущими пониманием политики Российской Федерации в мире.

«Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство “незалежной” стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учёте российских интересов и реалий на земле», — заявила Захарова.

Заявление обнародовано на сайте МИД РФ.

Дипломат рассказала, что у российской стороны есть информация о том, что теракт был осуществлён украинскими вооружёнными формированиями упри соучастии «кого-то» из «западных покровителей» Киева, которые предоставили своим «марионеткам» данными космической разведки.

Захарова добавила, что в настоящее время РФ продолжает оценку ущерба.

Напомним, семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами атаковали станцию «Кропоткинская».

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что обсудит с Киевом удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Киев предпринял попытку атаки на КТК в качестве своего ответ на переговоры Соединённых Штатов и РФ в Эр-Риярде.