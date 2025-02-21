Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ударом на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае Киев собирался продемонстрировать свою «озлобленность».
По словам дипломата, озлобленность украинской стороны связана с растущими пониманием политики Российской Федерации в мире.
«Не исключаем, что таким образом нынешнее руководство “незалежной” стремилось продемонстрировать свою бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к конфликту вокруг Украины и необходимости выхода на его завершение при учёте российских интересов и реалий на земле», — заявила Захарова.
Заявление обнародовано на сайте МИД РФ.
Дипломат рассказала, что у российской стороны есть информация о том, что теракт был осуществлён украинскими вооружёнными формированиями упри соучастии «кого-то» из «западных покровителей» Киева, которые предоставили своим «марионеткам» данными космической разведки.
Захарова добавила, что в настоящее время РФ продолжает оценку ущерба.
Напомним, семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами атаковали станцию «Кропоткинская».
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что обсудит с Киевом удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Киев предпринял попытку атаки на КТК в качестве своего ответ на переговоры Соединённых Штатов и РФ в Эр-Риярде.