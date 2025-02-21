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Рогов: российская ПВО уничтожила МиГ-29 ВСУ над Днепропетровской областью

Украинский самолёт перехвачен и ликвидирован.

Источник: Аргументы и факты

Российская система противовоздушной обороны перехватила и ликвидировала истребитель Вооружённых сил Украины МиГ-29, заявил Владимир Рогов.

Украинский самолёт уничтожили над Днепропетровской областью.

«Пришла подтверждённая информация от наших военных об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что киевские власти планируют осуществить ряд провокаций на территории РФ к 23 февраля.

Кроме того, он добавил, что Вооружённые силы Украины могут увеличить масштаб атак на гражданские объекты и инфраструктуру на российской территории.