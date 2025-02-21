Российская система противовоздушной обороны перехватила и ликвидировала истребитель Вооружённых сил Украины МиГ-29, заявил Владимир Рогов.
Украинский самолёт уничтожили над Днепропетровской областью.
«Пришла подтверждённая информация от наших военных об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что киевские власти планируют осуществить ряд провокаций на территории РФ к 23 февраля.
Кроме того, он добавил, что Вооружённые силы Украины могут увеличить масштаб атак на гражданские объекты и инфраструктуру на российской территории.