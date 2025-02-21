В Китае врачи нашли за глазом пациентки пять потерянных контактных линз

Врачи планировали провести аутологичную жировую пластику, чтобы восстановить объём в области левого глаза, который стал слегка впалым. Однако во время процедуры хирурги обнаружили неожиданную находку: за глазным яблоком пациентки находились пять контактных линз. Как выяснилось, женщина носила линзы в течение нескольких лет и за последние месяцы заметила, что несколько из них пропали. Она предположила, что линзы просто выпали, но не подозревала, что они остались в глазу.