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23 Февраля Москва встретит погодой с «мужским характером»

В праздничные дни, 22 и 23 февраля, в Москве температура воздуха ожидается в пределах 2−3 градусов ниже нуля, без осадков. Этот прогноз озвучил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России.

Источник: Life.ru

Как отметил специалист, в течение этой недели погода была вполне с мужским характером, отклонения от нормы были в районе 3−5 градусов ниже нуля. В то же время атмосферное давление будет выше нормы на 20−22 мм.

«Ночью возможны ощутимые морозы до минус 15 градусов, а днём, с прояснениями, солнце будет выходить. И 22-го, и 23-го февраля в столице температура в послеобеденные часы составит −2…-3 градуса», — цитирует Вильфанда телеканал «Звезда».

Нормальная температура ожидается лишь к середине следующей недели.

Почему в России такая мягкая зима и что нас ждёт дальше. Прогнозы исследователей атмосферы и климатических изменений о том, предстоит ли россиянам попрощаться с настоящей зимней погодой, читайте в материале Life.ru.