Скороход: депутаты Рады ждут заключения мирного договора в ближайшее время

Украинские парламентарии ожидают подписания договора о мире в «ближайшее время», проинформировала депутат Анна Скороход.
Кроме того, она подчеркнула, что депутаты Рады ждут выборы в стране. В частности. По её словам, речь идёт о президентских выборах.
«В кулуарах Рады об этом говорят. Говорят о том, что, как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а потом парламентские и местные выборы», — сказала Скороход.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Депутат добавила, что Украине требуется «перезагрузка».
«Я знаю, что в парламентском комитете готовятся какие-то изменения к Избирательному кодексу. Мы понимаем, что будут вноситься изменения и в реестр избирателей. Как ни крути, что-то уже происходит», — сказала она.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что новым лидером станы станет тот, кто согласится подписать соглашение по редкоземельным металлам на условиях президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.