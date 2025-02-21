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Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу

В Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Маск размахивает пилой.
Источник: Аргументы и факты

Аргентинский лидер Хавьер Милей вручил в подарок Илону Маску, президент Аргентины заявил, что она является символом борьбы с бюрократией.

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!», — прокричал Милей.

Подарок был вручён в ходе конференции в американской столице. В Сети появились кадры трансляции, на которых запечатлено, как аргентинский лидер появляется с бензопилой и размахивает ей над головой.

Маск принял подарок с энтузиазмом, он размахивал пилой за кулисами, а затем вышел с ней на сцену под аплодисменты.

Милей использует бензопилу в качестве символа «радикальных сокращений госрасходов». Руководитель департамента эффективности правительства Соединённых Штатов (DOGE) одобряет такой подход.

Ранее сообщалось, что DOGE призвал жителей Соединённых Штатов докладывать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в NASA, а также различных ведомствах.