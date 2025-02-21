Президент Аргентины Милей подарил Маску бензопилу

Аргентинский лидер Хавьер Милей вручил в подарок Илону Маску, президент Аргентины заявил, что она является символом борьбы с бюрократией.
«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!», — прокричал Милей.
Подарок был вручён в ходе конференции в американской столице. В Сети появились кадры трансляции, на которых запечатлено, как аргентинский лидер появляется с бензопилой и размахивает ей над головой.
Маск принял подарок с энтузиазмом, он размахивал пилой за кулисами, а затем вышел с ней на сцену под аплодисменты.
Милей использует бензопилу в качестве символа «радикальных сокращений госрасходов». Руководитель департамента эффективности правительства Соединённых Штатов (DOGE) одобряет такой подход.
Ранее сообщалось, что DOGE призвал жителей Соединённых Штатов докладывать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в NASA, а также различных ведомствах.