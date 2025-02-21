Во Владивостоке установят делиниаторы ещё на одном важном участке

На одном из участков проспекта 100-летия Владивостока, 125 в краевой столице появятся делиниаторы, которые разделят транспортные потоки. Они будут препятствовать перестроению с нарушением правил при выезде на Второй Речной мост и движении в сторону улицы Русской, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города.
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Как пояснили в Центре организации дорожного движения, установка делиниаторов поможет снизить аварийность и устранить нарушения, когда водители пересекают разделительную полосу в последний момент перед эстакадой.
«Теперь перестроиться в две крайние левые полосы автомобилистам нужно будет заблаговременно», — добавили специалисты.
Отметим, что в 2025 году во Владивостоке порядка 10 участков оборудуют новыми техническими средствами организации дорожного движения.
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