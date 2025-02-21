Овца пропала две недели назад перед встречей с потенциальным покупателем картин из Великобритании. Владелица животного Джоанн Лефсон пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о местонахождении Беенкси. Деньги от продажи картин овцы шли на содержание фермы. Беенкси является преемницей свиньи по имени Пигкассо, которая также жила в приюте и рисовала картины. Ранее две «гадалки» из Твери украли у пенсионерки ₽250 тысяч, обещая снять порчу. Они уже имели судимости, поэтому ко всем процессуальным процедурам им не привыкать. На них завели новое уголовное дело.