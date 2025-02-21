Подростки пошли на криминал: 19-летний парень создал ОПГ и крал машины

Прокуратура Хабаровского края завершила расследование уголовного дела против четырех участников преступной группы, занимавшейся кражей автомобилей и их комплектующих. Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, 19-летний житель Ванинского района организовал преступную группу в 2023 году, вовлек в нее двух несовершеннолетних и еще одного соучастника. Молодые люди похищали автомобили и запчасти на территории Комсомольска-на-Амуре, чтобы потом их продавать. Общий ущерб от их действий превысил 1,4 миллиона рублей.
Во время расследования часть похищенного имущества была возвращена законным владельцам. На компанию завели уголовные дела по статьям о краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.