Подростки пошли на криминал: 19-летний парень создал ОПГ и крал машины

По версии следствия, 19-летний житель Ванинского района организовал преступную группу в 2023 году, вовлек в нее двух несовершеннолетних и еще одного соучастника. Молодые люди похищали автомобили и запчасти на территории Комсомольска-на-Амуре, чтобы потом их продавать. Общий ущерб от их действий превысил 1,4 миллиона рублей.