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Военные РФ уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

Российские бойцы применили высокоточный снаряд «Краснополь».

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в пригороде Часова Яра в Донецкой народной республике, заявил боец РФ с позывным «Тюлень».

Он отметил, что бойцы РФ применили высокоточный снаряд «Краснополь».

«Удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас “Краснополь”. Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — сказал военный в беседе с РИА Новости.

Боец подчеркнул, что снаряд «Краснополь» очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры ВСУ.

«Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у неё возникают проблемы по взятию определённых объектов», — сказал он.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ освободили населённый пункт Григоровка, расположенный севернее города Часов Яр в Донецкой народной республике.