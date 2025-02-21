Российские военнослужащие ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в пригороде Часова Яра в Донецкой народной республике, заявил боец РФ с позывным «Тюлень».
Он отметил, что бойцы РФ применили высокоточный снаряд «Краснополь».
«Удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас “Краснополь”. Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — сказал военный в беседе с РИА Новости.
Боец подчеркнул, что снаряд «Краснополь» очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры ВСУ.
«Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у неё возникают проблемы по взятию определённых объектов», — сказал он.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ освободили населённый пункт Григоровка, расположенный севернее города Часов Яр в Донецкой народной республике.