Военные РФ уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

«Удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас “Краснополь”. Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — сказал военный в беседе с РИА Новости.