Константин Шестаков: Принудительная эвакуация вернется уже в этом году

«Около двух месяцев назад утверждены новые тарифы на эвакуацию, которые выше тех, что были раньше. Сильно ничего не изменилось, и 15 тысяч эвакуация стоить не будет. Но это все-таки и не поправка на инфляцию», — отметил Константин Шестаков.