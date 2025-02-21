Константин Шестаков: Принудительная эвакуация вернется уже в этом году

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что уже в этом году город вернется к практике принудительной эвакуации автомобилей, которые нарушают правила парковки. Для предприятия «Содержание городских территорий» в ближайшее время закупят два эвакуатора, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам мэра, еще пять автомобилей-эвакуаторов для городского предприятия планируется приобрести за счет регионального бюджета.
Кроме того, городские власти вносят изменения в муниципальные правовые акты, которые позволят службам использовать блокираторы колес для автомобилей, владельцы которых снимают госномера, чтобы избежать штрафа за нарушение правил парковки.
Что касается любителей закрывать часть номера тряпкой или визиткой, то внесенные в муниципальные правовые акты изменения позволяют сотрудникам городских предприятий снимать такие помехи перед проездом спецавтомобилей, оснащенных системой «Ураган». После чего любителям сэкономить на платной парковке или припарковаться в неположенном месте приходят штрафы.
«Около двух месяцев назад утверждены новые тарифы на эвакуацию, которые выше тех, что были раньше. Сильно ничего не изменилось, и 15 тысяч эвакуация стоить не будет. Но это все-таки и не поправка на инфляцию», — отметил Константин Шестаков.