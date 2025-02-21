Вскрытие тигра — людоеда, показало, что он подвергся нападению

Появились результаты вскрытия тигра, напавшего в январе этого года на рыбака недалеко от села Зимники. Прежде чем кинуться на человека, тигр сам пострадал от нападения со стороны людей. Внутри него были обнаружены пули. Об этом рассказал руководитель Охотнадзора Приморского края Филипп Шутов в интервью программы «Вести: Приморье».
«У тигра были следы от огнестрельных ранений, которые он получил за несколько недель до своей гибели. Состояние животного было критическим. Причиной конфликта, в котором тигр пострадал, стал человек», — поделился заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.
Напомним, что глубокой ночью хищник растерзал мужчину во время рыбалки у села Зимники на севере Приморья. Тело мужчины утром обнаружил его сын. Чрезвычайное происшествие было примерно в пятистах метрах от населённого пункта в северной части Дальнереченского района. Это уже не городская черта, а дикая природа.
Животное было быстро найдено, но хищник проявлял агрессию по отношению к сотрудникам Охотнадзора, и пришлось отстрелить его.
«В тот вечер трое мужчин отправились на ночную рыбалку. Двое из них решили вернуться, а один остался. Стоит помнить, что лес — это дом для многих животных, в том числе крупных хищников. Помимо тигров, у нас есть медведи. Остаться одному в лесу на ночь — это довольно опасно, особенно в зимнее время», — подчеркнул Филипп Шутов.