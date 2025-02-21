Вскрытие тигра — людоеда, показало, что он подвергся нападению

«В тот вечер трое мужчин отправились на ночную рыбалку. Двое из них решили вернуться, а один остался. Стоит помнить, что лес — это дом для многих животных, в том числе крупных хищников. Помимо тигров, у нас есть медведи. Остаться одному в лесу на ночь — это довольно опасно, особенно в зимнее время», — подчеркнул Филипп Шутов.