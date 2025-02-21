В Хабаровском крае пьяная автоледи устроила погоню и драку с ГАИ

При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что автовладелица пьяна, и предложили ей пройти медицинское освидетельствование. В ответ на это женщина стала вести себя агрессивно, несколько раз ударила инспекторов по рукам и ногам, а затем оскорбила одного из них.