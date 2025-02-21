В Хабаровском крае пьяная автоледи устроила погоню и драку с ГАИ

В Хабаровском крае будут судить 35-летнюю автоледи из Нанайского района, которая пыталась сбежать от ГАИ, а затем избила и обругала полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл в конце октября 2024 года в селе Троицком. Обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, управляла автомобилем Nissan Note. Сотрудники ДПС заметили виляющее по дороге транспортное средство и через рупор потребовали, чтобы водитель остановился. Женщина их проигнорировала и попыталась уехать, но вскоре упала в кювет.
При проверке документов сотрудники полиции заподозрили, что автовладелица пьяна, и предложили ей пройти медицинское освидетельствование. В ответ на это женщина стала вести себя агрессивно, несколько раз ударила инспекторов по рукам и ногам, а затем оскорбила одного из них.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде нарушительницу привлекли к административной ответственности. Уголовное дело направлено в Нанайский районный суд для рассмотрения по существу.