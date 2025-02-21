Руководитель народного театра в Ангарске умер на борту самолёта, возвращавшегося из Москвы

По данным сайта MK.ru, Кононов потерял сознание, когда самолёт находился на высоте 10 тысяч метров. Экипаж пытался оказать ему первую помощь, но сердце режиссёра остановилось. Самолёт вернулся в аэропорт Шереметьево, где прибывшая бригада врачей констатировала смерть. По предварительным данным, причиной стал сердечный приступ.
Ранее на 100-м году жизни умер старейший педагог ГИТИСа, артист и режиссёр Григорий Спектор. Церемония прощания прошла 19 февраля в учебном театре института на Большом Гнездниковском переулке.