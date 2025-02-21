Маск поспорил с астронавтом из Дании Могенсеном и оскорбил его

Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети вступил в заочную дискуссию с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном, обсуждая ситуацию с экипажем, который застрял на Международной космической станции (МКС).
Дискуссия началась после того, как Маск заявил, что астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые находятся на МКС с июня 2024 года, были оставлены в космосе по политическим причинам предыдущей администрацией США, передает РИА Новости.
Могенсен, который в 2015 году стал первым гражданином Дании, совершившим полёт в космос, назвал утверждение Маска ложным. В 2023 году Могенсен отправился на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-7 и вернулся в марте 2024 года.
После этого ситуация быстро накалилась: Маск назвал Могенсена «идиотом» и использовал ещё одно оскорбительное выражение, чтобы подтвердить свою точку зрения.
«Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не отправляете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на корабле Dragon», — ответил астронавт.
Корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в свой первый пилотируемый полёт с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Предполагалось, что испытательный полёт продлится около недели, но из-за проблем с двигателем корабля, обнаруженных во время стыковки со станцией, и последующей утечки гелия, испытания затянулись. Специалистам не удалось устранить выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернётся на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.
Ранее Маск выступил с заявлением, что на сегодняшний день Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу.