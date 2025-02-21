Маск поспорил с астронавтом из Дании Могенсеном и оскорбил его

Корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в свой первый пилотируемый полёт с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Предполагалось, что испытательный полёт продлится около недели, но из-за проблем с двигателем корабля, обнаруженных во время стыковки со станцией, и последующей утечки гелия, испытания затянулись. Специалистам не удалось устранить выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернётся на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остались на МКС.