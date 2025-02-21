Эксперт Капустин: снос замка Пугачёвой и Галкина обойдётся в 40 млн рублей

Снос дома Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина*, расположенного в деревне Грязь будет стоить 40 миллионов рублей, заявил эксперт по недвижимости Владимир Капустин.
По его словам, данная сумма включает в себя работы по демонтажу, а также вывоз мусора.
«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачевой и Галкина, обойдётся в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдёт вывоз строительного мусора», — цитирует заявление эксперта интернет-издание «Абзац».
Кроме того, Капустин выразил мнение, что этот «замок» можно модернизировать. Оно должно отвечать современным требованиям, а также «способствовать благу общества». Он уточнил, что он против сноса готовых капитальных строений.
По мнению эксперта, «адаптация может быть более выгодной и экологически оправданной».
Напомним, замок Пугачёвой и Галкина начал приходить в упадок. По словам соседа Сергея Науменко, он похож на дом из фильма ужасов. Ещё один житель деревни Грязь заявил, что строение следует «взорвать».
Эксперт Андрей Ковалёв рассказал, что содержание замка Пугачёвой в Грязи обходится в миллион рублей в месяц. Риелтор Алина Правоторина выразила мнение, что снос здания будет стоить миллионы.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.