Развитие дорожной сети края обсудил Дмитрий Демешин с руководителем Росавтодора

— Хабаровский край — это стратегически важный регион России, и вопрос транспортной доступности, качества дорог — это ключевой вопрос, который задает население власти. Наш Президент поставил задачу по развитию Дальнего Востока, и мы искренне благодарны, что возглавляемое вами агентство активно способствует решению государственных задач. Здесь у нас все возможности для развития: дружественный нам Китай, новые дороги, более удобная логистика и очень большой запрос от наших партнёров — стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А качественный транспортный каркас создает прочную основу для роста экономики, — подчеркнул Дмитрий Демешин.