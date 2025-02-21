Развитие дорожной сети края обсудил Дмитрий Демешин с руководителем Росавтодора

Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Стороны обсудили ключевые проекты развития дорожной сети Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Губернатор поблагодарил главу Росавтодора за внимание к проблемам в сфере дорожной инфраструктуры региона и помощь в их решении.
— Хабаровский край — это стратегически важный регион России, и вопрос транспортной доступности, качества дорог — это ключевой вопрос, который задает население власти. Наш Президент поставил задачу по развитию Дальнего Востока, и мы искренне благодарны, что возглавляемое вами агентство активно способствует решению государственных задач. Здесь у нас все возможности для развития: дружественный нам Китай, новые дороги, более удобная логистика и очень большой запрос от наших партнёров — стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А качественный транспортный каркас создает прочную основу для роста экономики, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Руководитель Росавтодора в свою очередь отметил, что агентство плотно погружено в вопросы развития дорожной деятельности Хабаровского края, в том числе благодаря активной работе региона в данном направлении. Недавно региональная проектная команда успешно защитила актуализированную программу дорожных работ на 2025 год и на перспективу до 2030 года.
Роман Новиков рассказал, что в планах Росавтодора на следующий год — ремонт участка федеральной дороги от с. Тополево до с. Князе-Волконское, в результате которого трасса станет четырехполосной. Также Федеральное дорожное агентство продолжит финансирование работ на автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Лидога — Ванино.
Дмитрий Демешин и Роман Новиков обсудили ключевые проекты развития дорожной сети региона, в том числе продолжение реконструкции трассы Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын, реализация 4 этапа «Обхода Хабаровска» (строительство участка дороги с присоединением к трассе «Уссури») и возведение дороги к пункту пропуска на о. Большой Уссурийский.
В завершение встречи губернатор края Дмитрий Демешин и глава Росавтодора подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автодорог на территории региона.
— Для нас основным является исполнение показателей, установленных Указом Президента № 309, о достижении к 2030 г. нормативного состояния 85% опорной сети автомобильных дорог в России. У нас здесь ещё есть значительный задел для работы, — отметил Роман Новиков.
Согласно документу до нормативного состояния должны быть доведены 68% опорной сети краевых автомобильных дорог, а также 65% региональных и межмуниципальных дорог.
Напомним, по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Хабаровском крае запланировано обновить 127,4 км региональной дорожной сети. Ремонт выполнят на 23 объектах в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Ульчском, Хабаровском и имени Лазо районах.