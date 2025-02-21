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Актёр Дмитрий Певцов возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Панкова

Актёр Дмитрий Певцов возвращается в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. Эту информацию опубликовал сам актёр в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Сначала я вернусь в спектакль “Юнона и Авось”, затем приму участие в новых театральных проектах худрука. Огромное спасибо Владимиру Панкову, ему низкий поклон», — отметил Певцов и добавил, что театр для него родной.

Как сообщал Life.ru, в январе Дмитрий Певцов, который также является депутатом Госдумы, заявил о том, что Московский театр «Ленком Марка Захарова» проигнорировал творческое наследие художественного руководителя. После Певцов, который работал в «Ленкоме» на протяжении 33 лет, покинул театр.