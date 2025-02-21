Актёр Дмитрий Певцов возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Панкова

Как сообщал Life.ru, в январе Дмитрий Певцов, который также является депутатом Госдумы, заявил о том, что Московский театр «Ленком Марка Захарова» проигнорировал творческое наследие художественного руководителя. После Певцов, который работал в «Ленкоме» на протяжении 33 лет, покинул театр.