Актёр Дмитрий Певцов возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Панкова

«Сначала я вернусь в спектакль “Юнона и Авось”, затем приму участие в новых театральных проектах худрука. Огромное спасибо Владимиру Панкову, ему низкий поклон», — отметил Певцов и добавил, что театр для него родной.
Как сообщал Life.ru, в январе Дмитрий Певцов, который также является депутатом Госдумы, заявил о том, что Московский театр «Ленком Марка Захарова» проигнорировал творческое наследие художественного руководителя. После Певцов, который работал в «Ленкоме» на протяжении 33 лет, покинул театр.