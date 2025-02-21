Жительница ЛНР Вахник: ВСУ привозили в Лисичанск техводу под видом питьевой

«Я быстро набрала два ведра воды. Рядом стоял украинский солдат. Вода была мутная. Я спросила у него, можно ли её пить. Он ответил, что можно. Я отошла с этими вёдрами в сторону, и ко мне подошла женщина. Она сказала: “Ольга Ивановна, не пейте эту воду. Они привозят её из искусственного водоёма, где люди купались. Это техническая вода для промывки унитазов”. А он мне говорит: “Пейте”», — рассказала женщина.