В Госдуме сообщили, что граждан России в мае ждут длинные выходные

В этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, но, согласно решению правительства, этот день будет перенесён на 8 мая, четверг. В итоге, в последний месяц зимы у нас не будет возможности подольше отдохнуть на праздники. Зато в мае россиян ждут полноценные выходные с 8 по 11 число, — отметила депутат.