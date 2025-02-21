В Госдуме сообщили, что граждан России в мае ждут длинные выходные

Длинные выходные ждут граждан России в 2025 году с 8 по 11 мая, сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Как он отметила, отдохнут подольше гражданам удастся за счет переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля, передает ТАСС.
В этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, но, согласно решению правительства, этот день будет перенесён на 8 мая, четверг. В итоге, в последний месяц зимы у нас не будет возможности подольше отдохнуть на праздники. Зато в мае россиян ждут полноценные выходные с 8 по 11 число, — отметила депутат.
Как сообщалось, в Госдуме планируют подготовить законопроект, который предложит сделать Пасху и день Святой Троицы официальными выходными.