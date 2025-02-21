Стеснение и страх тела: Психолог назвала последствия для детей от деспотичной матери

Одной из самых частых проблем, возникающих у детей деспотичных матерей, является непринятие своего тела. Постоянная критика внешности может привести к стеснительности, избеганию интимности и неспособности получать удовольствие от близости. По словам специалиста, это затрудняет установление здоровых сексуальных отношений во взрослом возрасте.
Деспотичные матери часто подавляют проявление индивидуальности дочери, навязывая ей свои взгляды и убеждения. Это может привести к тому, что дочь будет бояться выражать свои сексуальные желания. Перфекционизм в стремлении угодить матери, находит отражение в страхе неудачи в сексуальной жизни. В будущем женщина может испытывать тревогу по поводу своей сексуальной «компетентности» и бояться разочаровать партнёра.
Анна Кулешова.
Психолог.
В случае с сыновьями, деспотичный контроль может подавлять их мужское начало и формировать зависимость от мнения матери. Это часто проявляется в двух крайностях: идеализация женщин, в которых сын ищет материнское отражение, или страх и недоверие к ним, связанное с опасением повторения контроля.
Деспотичные матери внушают своим сыновьям, что «мужчины не плачут» и не должны проявлять слабость. Это приводит к эмоциональной незрелости и трудностям в установлении глубоких связей с партнёрами. Если в детстве за мальчика всё решали, то во взрослой жизни это может перерасти в неспособность принимать решения и брать на себя ответственность, включая сексуальную сферу.
«Но давайте будем откровенны: несмотря на негативный опыт, человек может преодолеть его последствия и построить здоровую и полноценную сексуальную жизнь. Многое зависит от осознания проблемы и поиска путей её исцеления», — заключила Кулешова.
Ранее сексолог назвала ошибки мужчин, которые раздражают женщин в постели. Одна из самых распространённых — сразу же уходить в душ после интима. Ещё одной ошибкой является желание партнёров сразу после секса направиться к холодильнику.