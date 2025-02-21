Стеснение и страх тела: Психолог назвала последствия для детей от деспотичной матери

Деспотичные матери внушают своим сыновьям, что «мужчины не плачут» и не должны проявлять слабость. Это приводит к эмоциональной незрелости и трудностям в установлении глубоких связей с партнёрами. Если в детстве за мальчика всё решали, то во взрослой жизни это может перерасти в неспособность принимать решения и брать на себя ответственность, включая сексуальную сферу.