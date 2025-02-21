Певица Граймс попросила Илона Маска о помощи для их общего ребёнка

«Пожалуйста, ответь по поводу болезни нашего ребёнка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Это требует немедленного внимания», — написала Граймс.
Позже исполнительница удалила твит, объяснив, что он попал под бан и не вызвал реакции, а также выглядел как «медийный цирк за счёт детей».
Ранее Илон Маск, который в администрации президента США возглавил новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), раскрыл крупнейшее мошенничество в истории Штатов. По словам предпринимателя, число американцев, получающих социальные пособия, превышает население страны.