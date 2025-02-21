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Певица Граймс попросила Илона Маска о помощи для их общего ребёнка

Бывшая девушка Илона Маска, певица Граймс, обратилась к предпринимателю с просьбой о срочной помощи для их общего ребёнка. Об этом, как сообщает Daily Mail, она написала в социальной сети X, отметив, что ситуация требует «немедленного внимания».

Источник: Life.ru

«Пожалуйста, ответь по поводу болезни нашего ребёнка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Это требует немедленного внимания», — написала Граймс.

Позже исполнительница удалила твит, объяснив, что он попал под бан и не вызвал реакции, а также выглядел как «медийный цирк за счёт детей».

Ранее Илон Маск, который в администрации президента США возглавил новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), раскрыл крупнейшее мошенничество в истории Штатов. По словам предпринимателя, число американцев, получающих социальные пособия, превышает население страны.