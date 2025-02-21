Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали об упрощении прикрепления к поликлинике с осени

Минздрав России разработал проект приказа, касающегося новых правил прикрепления к поликлинике. Эти изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщила Ольга Староверова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Источник: Life.ru

«Проект приказа Минздрава, размещённый на портале проектов нормативных правовых актов, будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года», — цитирует Староверову агентство «Прайм».

Как сообщал Life.ru, граждане смогут подавать заявление как в бумажном виде при личном посещении поликлиники, так и в электронном формате через «Госуслуги». При подаче онлайн потребуется неквалифицированная электронная подпись. Для регистрации ребёнка понадобятся данные из свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Кроме того, граждане старше 14 лет должны будут указать информацию из паспорта.