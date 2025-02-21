Созданы флуоресцентные и бактерицидные красители

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского разработали флуоресцентные красители, обладающие бактерицидным действием, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Флуоресцентные красители — синтетические вещества, обладающие способностью превращать поглощенный свет в более длинноволновое видимое излучение. Их используют для визуализации различных биологических объектов — клеток или бактерий, например. Это особенно важно в медицине, где нужно точно определить, где находятся патогенные микроорганизмы, чтобы эффективно с ними бороться.
«В основе исследования лежит синтез борфторидных комплексов — особых соединений, которые обладают флуоресцентными свойствами. Ученые используют методы классического органического синтеза, а также современные технологии, такие как квантово-химическое моделирование и молекулярный докинг. Эти методы позволяют предсказать, как новые вещества будут взаимодействовать с биологическими объектами, например, с белками бактерий», — отметили в пресс-службе.
Сотрудники СГУ создали библиотеку гидразонов оксазолона — исходных соединений для синтеза красителей. Они получили первые борфторидные комплексы и изучили их свойства. Оказалось, что эти соединения не только светятся, но и могут подавлять рост бактерий. Исследователи планируют расширить библиотеку соединений, изучить их оптические и антимикробные свойства, а также провести испытания совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН.
Важность таких исследований повышается в связи с потребностью в отечественных красителях взамен импортных. Результаты работ опубликованы в нескольких научных журналах, в том числе в журнале Chemistry of Heterocyclic Compounds.