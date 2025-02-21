Созданы флуоресцентные и бактерицидные красители

Сотрудники СГУ создали библиотеку гидразонов оксазолона — исходных соединений для синтеза красителей. Они получили первые борфторидные комплексы и изучили их свойства. Оказалось, что эти соединения не только светятся, но и могут подавлять рост бактерий. Исследователи планируют расширить библиотеку соединений, изучить их оптические и антимикробные свойства, а также провести испытания совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН.