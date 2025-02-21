В РФ впервые обнаружили желто-зеленые водоросли Vaucheria longicaulis

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Северо-Западного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН с коллегами из Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН впервые обнаружили в России — в Белом море — поселения желто-зеленой водоросли Vaucheria longicaulis. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ранее были известны лишь единичные местонахождения вида в береговой зоне морей, омывающих Западную Европу. Особого внимания заслуживает Vaucheria longicaulis var. macounii, которая была впервые обнаружена на северном побережье Онежского полуострова. Этот вид, ранее известный только в США и Канаде, теперь имеет свои “корни” и в России», — отметили в пресс-службе.
Изначально было установлено, что найденные образцы принадлежат к виду Vaucheria longicaulis var. macounii. Но при дальнейших исследованиях из этого вида выделен новый вид Vaucheria macounii как самостоятельный таксон.
Водоросли рода Vaucheria, как отметили ученые, играют важную роль в экосистеме Белого моря. Предполагается, что их расселение связано с течениями и, несомненно, воздействием приливов, под влиянием которых проходит жизненный цикл таких организмов. Они вызывают заиление в береговой зоне и тем способствуют образованию маршевых берегов — низменных полос морского берега, подверженных воздействию высоких приливов или нагонов морской воды.
Влияние таких водорослей на окружающую среду еще недостаточно изучено. Недостаточно выяснены многие причины их появления и факторы, влияющие на образование их сообществ в приливно-отливной зоне. Сейчас исследователи устанавливают связи между водорослями, гидрохимической средой и другими живыми организмами. Результаты изысканий опубликованы в научном журнале Phytotaxa.