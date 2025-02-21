В РФ впервые обнаружили желто-зеленые водоросли Vaucheria longicaulis

«Ранее были известны лишь единичные местонахождения вида в береговой зоне морей, омывающих Западную Европу. Особого внимания заслуживает Vaucheria longicaulis var. macounii, которая была впервые обнаружена на северном побережье Онежского полуострова. Этот вид, ранее известный только в США и Канаде, теперь имеет свои “корни” и в России», — отметили в пресс-службе.