Запатентован миномет, который сбережет жизни боевого расчета

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Научные сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) запатентовали метательное устройство, которое вдвое легче и прочнее традиционного орудия из металлических сплавов. Такие характеристики позволяют бойцам быстрее перемещаться с габаритным оружием во время артобстрелов, что сохранит им жизни, сообщила ТАСС доцент кафедры «Двигатели летательных аппаратов», руководитель направления боеприпасов и взрывателей Политехнического института ЮУрГУ Марина Семашко.
«Самая тяжелая часть традиционного миномета — ствол имеет массу около 20 кг, при этом орудие боец должен пронести на себе, чтобы не попасть под вражеский снаряд в контрбатарейной борьбе. Для того чтобы солдат смог перемещаться в такой ситуации быстро, мы разработали и запатентовали уникальный миномет, прочный, долговечный и надежный, но который вдвое легче», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, научная задача, которую успешно решили, заключалась в том, чтобы сделать стенку миномета максимально тонкой, но корпус ствола оставить прочным и жестким. В этом помогло бандажирование трубы волокнистым высокопрочным композитным материалом.
«Благодаря такой обмотке корпус будет выдерживать те же самые давления, что выдерживает и обычный стальной миномет, но при этом масса его будет намного меньше. Вместо 20 кг бойцу будет гораздо легче унести на себе лишь около 10 кг», — сказала ученый.
По ее словам, вторая самая тяжелая часть миномета — металлическая плита (около 18 кг), в которую упирается ствол устройства. «Мы предлагаем изготавливать плиту из инженерного пластика, сохраняя ее стандартные размеры и жесткость, но облегчая при этом опору в четыре раза. Благодаря такому решению боец сможет справиться с быстрым перемещением устройства в одиночку, а значит, становится возможным уменьшить боевой расчет с трех-четырех человек до двух человек», — уточнил профессор кафедры технической механики ЮУрГУ Сергей Сапожников.
В вузе отметили, что проект челябинских ученых выполнен в рамках грантов Российского научного фонда и государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».