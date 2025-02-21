Запатентован миномет, который сбережет жизни боевого расчета

«Самая тяжелая часть традиционного миномета — ствол имеет массу около 20 кг, при этом орудие боец должен пронести на себе, чтобы не попасть под вражеский снаряд в контрбатарейной борьбе. Для того чтобы солдат смог перемещаться в такой ситуации быстро, мы разработали и запатентовали уникальный миномет, прочный, долговечный и надежный, но который вдвое легче», — сказала собеседница агентства.