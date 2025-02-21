Искусство в любви: в Москве — выставка легенды русского авангарда Матюшина

Однако не только Матюшин, но и Гуро направляла свою творческую энергию в разные русла. Сферой не менее важной, чем живопись, была для нее литература. Как поэт и писатель она соединила эпохи, проложила мостик от Серебряного века к футуризму — и это несмотря на совсем небольшое по объему наследие: три собственных книги и отдельные публикации в коллективных сборниках. Поскольку чужие издательства выпускать странные миниатюры Гуро не хотели, супруги создали собственное, поэтично названное «Журавль». И как издатели тоже не переставали экспериментировать: печатали на бумаге для обоев, могли поместить на обложку детский рисунок, а в приложение — ноты сочинений Матюшина.