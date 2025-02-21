Состоялась премьера сериала Федора Бондарчука «Челюскин. Первые»

К яркости «Челюскина» и правда невозможно прикопаться даже при большом желании: если вдруг у вас еще остались сомнения, что в качестве картинки российский кинематограф отстает от западного, достаточно посмотреть первую серию, крушение корабля для которой в перерывах между девятой и десятой частями «Аватара» снимал будто лично сам Джеймс Кэмерон. Прекрасные декорации, живописно-пугающие натуральные съемки, выверенный цветокор — кажется, это едва ли не первый случай в истории нашей сериальной индустрии, когда действительно дорогое эпическое кино выпускают не на больших экранах (что только плюс — урезать подобное до необходимых двух с половиной часов длительности было бы околопреступлением).