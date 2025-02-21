В Томске открыли лабораторию для создания новых способов борьбы с психическими болезнями

В рамках исследования уже получают помощь более 40 участников СВО с проявлениями ПТСР и другими патологиями. В рамках исследования они проходят пять терапевтических сеансов в неделю. Каждый сеанс включает нейрофизиологическое исследование до и после погружения в виртуальную реальность с регистрацией сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, температуры и фотоплетизмографией. Выявленные ключевые психофизиологические характеристики и уровень когнитивного функционирования позволяют оценить пациентов в динамике лечебно-реабилитационного процесса под влиянием проводимых терапевтических сеансов.