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Кроссворд на 22 февраля 2025

22 февраля отмечаем день рождения Джорджа Вашингтона, первого президента США и одного из отцов-основателей американской нации. Приглашаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о его жизни, политической деятельности и роли в истории.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.