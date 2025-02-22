Кроссворд на 22 февраля 2025

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22 февраля отмечаем день рождения Джорджа Вашингтона, первого президента США и одного из отцов-основателей американской нации. Приглашаем разгадать наш кроссворд и проверить свои знания о его жизни, политической деятельности и роли в истории.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.