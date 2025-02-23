Ответы на кроссворд на 22 февраля 2025: интересные факты про Джорджа Вашингтона

По горизонтали:
Срок.
В 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США. В 1792 году он был переизбран на второй срок. Однако, несмотря на настойчивые призывы, Вашингтон отказался баллотироваться на пост президента в третий раз.
Марта.
Брак Джорджа Вашингтона и Марты Кастис был счастливым: они никогда не ссорились. У пары не было детей. В своей инаугурационной речи Вашингтон высказал мнение, что отсутствие детей было даром Провидения, чтобы избежать стремления к наследственной монархии.
Гора.
В 1923 году историк Доэйн Робинсон из Южной Дакоты предложил проект по созданию скульптурных изображений президентов США на горе Рашмор. Работы начались в 1927 году под руководством скульптора Джона Борглума. Джордж Вашингтон был выбран, потому что именно он привел страну к демократии.
Медаль.
17 марта британская армия покинула Бостон, что ознаменовало завершение Бостонской кампании. На следующий день Джордж Вашингтон с триумфом вошел в город. Конгресс выразил официальную благодарность Вашингтону и его войскам, а в честь взятия города была выпущена Золотая медаль Конгресса с изображением Вашингтона.
Резолюция.
17 июля 1774 года Джордж Вашингтон и Джордж Мэйсон встретились в Маунт-Вернон, где они разработали 24 резолюции, впоследствии названные «Фэрфаксскими резолюциями». В резолюциях был выражен протест против налогов без представительства и призыв к запрету работорговли. Их публикация в газетах колоний способствовала росту известности Вашингтона, как важной политической фигуры.
По вертикали:
Землемер.
Из-за влияния матери Джордж Вашингтон оставил идею морской службы и выбрал профессию землемера. Обучение этому ремеслу не представляло сложности, так как в доме имелись инструменты его отца, а в округе находились опытные наставники. Уже к следующему году Вашингтон начал зарабатывать свои первые деньги.
Барбадос.
В 1751 году Вашингтон вместе со своим братом Лоуренсом отправились на Барбадос. Здесь Джордж увидел Форт Джеймс, первый форт в его жизни. После путешествия на Барбадос Вашингтон также приобрел иммунитет к оспе, что дало ему возможность безопасно служить на фронтире, в военных лагерях и казармах.
Оспа.
Во время поездки на Барбадос Джордж Вашингтон заболел оспой. Он успешно выздоровел и получил иммунитет к болезни, однако шрамы на его лице остались на всю жизнь.
Бойкот.
Джордж Вашингтон, защищая права колоний, предлагал бойкотировать английские товары из-за таможенных пошлин со стороны Великобритании.
Права.
Когда в Северной Америке начались конфликты между переселенцами и Великобританией, Джордж Вашингтон встал на защиту прав колоний. Увеличение давления со стороны английских властей привело к росту вооруженных столкновений. В ответ на это была создана повстанческая Континентальная армия. В 1775 году Вашингтон стал единственным и бессменным главнокомандующим этой армии.
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