Ответы на кроссворд на 22 февраля 2025: интересные факты про Джорджа Вашингтона

В 1751 году Вашингтон вместе со своим братом Лоуренсом отправились на Барбадос. Здесь Джордж увидел Форт Джеймс, первый форт в его жизни. После путешествия на Барбадос Вашингтон также приобрел иммунитет к оспе, что дало ему возможность безопасно служить на фронтире, в военных лагерях и казармах.