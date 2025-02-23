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Ответы на кроссворд на 22 февраля 2025: интересные факты про Джорджа Вашингтона

Публикуем ответы на вопросы онлайн-кроссворда от 22 февраля 2025 года, который был посвящен дню рождения Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. Проверьте, насколько хорошо вы знаете интересные факты из его жизни.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

По горизонтали:

  1. Срок.

В 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США. В 1792 году он был переизбран на второй срок. Однако, несмотря на настойчивые призывы, Вашингтон отказался баллотироваться на пост президента в третий раз.

  1. Марта.

Брак Джорджа Вашингтона и Марты Кастис был счастливым: они никогда не ссорились. У пары не было детей. В своей инаугурационной речи Вашингтон высказал мнение, что отсутствие детей было даром Провидения, чтобы избежать стремления к наследственной монархии.

  1. Гора.

В 1923 году историк Доэйн Робинсон из Южной Дакоты предложил проект по созданию скульптурных изображений президентов США на горе Рашмор. Работы начались в 1927 году под руководством скульптора Джона Борглума. Джордж Вашингтон был выбран, потому что именно он привел страну к демократии.

  1. Медаль.

17 марта британская армия покинула Бостон, что ознаменовало завершение Бостонской кампании. На следующий день Джордж Вашингтон с триумфом вошел в город. Конгресс выразил официальную благодарность Вашингтону и его войскам, а в честь взятия города была выпущена Золотая медаль Конгресса с изображением Вашингтона.

  1. Резолюция.

17 июля 1774 года Джордж Вашингтон и Джордж Мэйсон встретились в Маунт-Вернон, где они разработали 24 резолюции, впоследствии названные «Фэрфаксскими резолюциями». В резолюциях был выражен протест против налогов без представительства и призыв к запрету работорговли. Их публикация в газетах колоний способствовала росту известности Вашингтона, как важной политической фигуры.

По вертикали:

  1. Землемер.

Из-за влияния матери Джордж Вашингтон оставил идею морской службы и выбрал профессию землемера. Обучение этому ремеслу не представляло сложности, так как в доме имелись инструменты его отца, а в округе находились опытные наставники. Уже к следующему году Вашингтон начал зарабатывать свои первые деньги.

  1. Барбадос.

В 1751 году Вашингтон вместе со своим братом Лоуренсом отправились на Барбадос. Здесь Джордж увидел Форт Джеймс, первый форт в его жизни. После путешествия на Барбадос Вашингтон также приобрел иммунитет к оспе, что дало ему возможность безопасно служить на фронтире, в военных лагерях и казармах.

  1. Оспа.

Во время поездки на Барбадос Джордж Вашингтон заболел оспой. Он успешно выздоровел и получил иммунитет к болезни, однако шрамы на его лице остались на всю жизнь.

  1. Бойкот.

Джордж Вашингтон, защищая права колоний, предлагал бойкотировать английские товары из-за таможенных пошлин со стороны Великобритании.

  1. Права.

Когда в Северной Америке начались конфликты между переселенцами и Великобританией, Джордж Вашингтон встал на защиту прав колоний. Увеличение давления со стороны английских властей привело к росту вооруженных столкновений. В ответ на это была создана повстанческая Континентальная армия. В 1775 году Вашингтон стал единственным и бессменным главнокомандующим этой армии.

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