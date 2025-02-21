Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: “А Сергей Викторович выйдет?”» — написала она.
Захарова в шутливой форме ответила на это словами, что Лавров выйдет, как только проведет двусторонние встречи и завершит свою программу на саммите G20.
В Йоханнесбурге проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати». Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит
Председательство в «Группе двадцати» перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».