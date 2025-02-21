Отрасль частного образования очистят от недобросовестных игроков

В частности, ректор университета «Синергия» и председатель правления Ассоциации негосударственного образования Артем Васильев побудил добросовестных коллег вступить в объединение, в рамках членства в котором следует соблюдать этические стандарты и проводить аудит качества раз в два года. Считается, что таким образом наладится саморегуляция отрасли — и ее покинут представители с некачественными образовательными продуктами.
Еще одной целью форума стал диалог с властями. Участники частного образовательного рынка выразили желание внедрить свои лучшие практики в государственные вузы для роста там уровня цифровизации и для тестирования современных систем обучения с ориентированием на практические умения.
«Дополняя и обогащая государственные образовательные программы, — заявил на мероприятии руководитель администрации президента России Сергей Кириенко, — частные школы, колледжи и университеты играют важную роль в воспитании всесторонне развитой, творческой и социально активной молодежи, готовой к вызовам современного мира».
Одними из существенных преимуществ системы частного образования являются гибкость, маневренность и наиболее быстрое пилотирование новых инновационных технологий.
Третьей целью форума стало обсуждение создания современной системы профессионального развития для педагогов всех уровней образования с регулярным повышением квалификации. Такой вопрос на мероприятии поднял помощник российского президента Андрей Фурсенко.
Также особое внимание на отраслевом форуме уделили и социальным проектам. Так, корпорация «Синергия» объявила о создании Координационного центра переподготовки и трудоустройства ветеранов специальной военной операции для объединения и масштабирования такого опыта частных вузов. Нужность проекта отметила руководитель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заявив, что это «необходимый шаг для поддержки тех, кто защищал нашу Родину».
Сегодня мы видим высокий запрос общества и государства на помощь ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни. Уже девять тысяч участников спецоперации и их близкие проходят или завершили обучение в университете.
Последней темой на II Форуме негосударственного образования стало обсуждение лучших HR-практик в сфере. В частности, эксперты поделились друг с другом опытом решения проблем с дефицитом кадров, мотивацией квалифицированных специалистов и психолого-социальной безопасностью детей и молодежи.