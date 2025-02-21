Отрасль частного образования очистят от недобросовестных игроков

В частности, ректор университета «Синергия» и председатель правления Ассоциации негосударственного образования Артем Васильев побудил добросовестных коллег вступить в объединение, в рамках членства в котором следует соблюдать этические стандарты и проводить аудит качества раз в два года. Считается, что таким образом наладится саморегуляция отрасли — и ее покинут представители с некачественными образовательными продуктами.