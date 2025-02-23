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Кроссворд на 23 февраля 2025

23 февраля отмечаем День защитника Отечества и поздравляем тех, кто сегодня стоит на страже нашей безопасности. Этот день — символ мужества, стойкости и патриотизма. Предлагаем вам проверить свою эрудицию и разгадать кроссворд, посвященный этому знаменательному дню.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.