Кроссворд на 23 февраля 2025

23 февраля отмечаем День защитника Отечества и поздравляем тех, кто сегодня стоит на страже нашей безопасности. Этот день — символ мужества, стойкости и патриотизма. Предлагаем вам проверить свою эрудицию и разгадать кроссворд, посвященный этому знаменательному дню.