Ответы на кроссворд на 23 февраля 2025: интересные факты про День защитника Отечества

23 февраля 1918 года германский курьер передал Совнаркому ультиматум, предоставив 48 часов на его рассмотрение. Ленин, преодолевая сопротивление, убедил членов ЦК его принять. Он настаивал на необходимости заключения мира на условиях Германии, угрожая своей отставкой в случае отказа. Ультиматум был принят в ночь на 24 февраля, однако немецкие войска продолжали наступление до подписания мирного договора 3 марта.