Ответы на кроссворд на 23 февраля 2025: интересные факты про День защитника Отечества

По горизонтали:
Армия.
Днем рождения Советской армии считается 23 февраля, поскольку именно в этот день в Петрограде началось массовое формирование отрядов Красной Армии в ответ на ленинский декрет «Социалистическое Отечество в опасности!».
Рабочие.
Благодаря воззваниям и призывам Ленина, за неделю с 15 по 22 февраля 1918 года в Красную Армию вступило 25 000 рабочих из Петрограда на защиту родины.
Ультиматум.
23 февраля 1918 года германский курьер передал Совнаркому ультиматум, предоставив 48 часов на его рассмотрение. Ленин, преодолевая сопротивление, убедил членов ЦК его принять. Он настаивал на необходимости заключения мира на условиях Германии, угрожая своей отставкой в случае отказа. Ультиматум был принят в ночь на 24 февраля, однако немецкие войска продолжали наступление до подписания мирного договора 3 марта.
Слава.
После распада Советского Союза праздник, который отмечали 23 февраля, в России получил название «День защитника Отечества» и стал одним из дней воинской славы.
По вертикали:
Салют.
День защитника Отечества, как правило, завершается красочным салютом в Москве и других городах России.
Мир.
3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан Брестский мир — сепаратный мирный договор между Советской Россией и Центральными державами, который положил конец участию РСФСР в Первой мировой войне.
Тихон.
5 (18) марта 1918 года Патриарх Московский и всея России Тихон выпустил послание, в котором подверг Брестский мир резкой критике: «…мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, — такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения».
Подарок.
День красного подарка, 17 февраля, задумывался большевиками, как благотворительная акция, когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев, тем самым поддерживая их в трудные времена.
Москва.
Из-за продолжавшегося наступления немцев и возникшей угрозы Петрограду, 26 февраля 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял решение о переводе всех органов власти в Москву.
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