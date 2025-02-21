Мельдоний показал эффективность в улучшении солнечных батарей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт» использовали мельдоний для повышения стабильности перовскитных пленок — материала, используемого в основе солнечных батарей. Идея применить вещество, запрещенное для спортсменов Всемирным антидопинговым агентством (WADA), изначально была шуткой, но привела к желаемому результату, сообщила пресс-служба вуза.
Мельдоний выступил в качестве модификатора поверхности пленок гибридного перовскита, позволив значительно повысить стабильность материала при повышенной температуре (65 градусов), а также улучшить его оптоэлектронные характеристики.
«Мы в лаборатории сначала в шутку, а потом всерьез обратили внимание на вещество под названием мельдоний, которое несколько лет назад стало широко известно как препарат, который рассматривался как “допинг” для спортсменов. И мы подумали, что для перовскита он и правда может оказаться “допингом”: анализ химической структуры мельдония показал, что это действительно перспективный модификатор благодаря наличию в его составе нескольких функциональных групп разного заряда», — уточнил заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Алексей Тарасов, чьи слова приводятся в сообщении.
Выяснилось, что мельдоний в форме раствора способствует «локальной перекристаллизации дефектного слоя» и формированию защитного слоя материала, пояснили в МГУ. Полученные образцы в том числе демонстрируют более высокие значения КПД.
«Комбинация нескольких факторов приводит к тому, что наши устройства лучше и дольше работают. Это расширяет представления ученых о том, какие именно молекулы и почему эффективны в качестве модификаторов, повышающих эксплуатационные характеристики перовскитных солнечных элементов», — считает научный сотрудник лаборатории Наталья Удалова, которую цитирует пресс-служба МГУ.
Результаты работы опубликованы в журнале Американского химического общества (ACS Applied Energy Materials).