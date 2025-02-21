Мельдоний показал эффективность в улучшении солнечных батарей

«Мы в лаборатории сначала в шутку, а потом всерьез обратили внимание на вещество под названием мельдоний, которое несколько лет назад стало широко известно как препарат, который рассматривался как “допинг” для спортсменов. И мы подумали, что для перовскита он и правда может оказаться “допингом”: анализ химической структуры мельдония показал, что это действительно перспективный модификатор благодаря наличию в его составе нескольких функциональных групп разного заряда», — уточнил заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ Алексей Тарасов, чьи слова приводятся в сообщении.