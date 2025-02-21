Только 5% россиян отмечают День святого Валентина

Восприятие Дня святого Валентина
51% россиян не испытывают особого интереса к Дню святого Валентина, 40% относится отрицательно, и лишь 9% симпатизируют празднику.
Большинство респондентов (77%) считают, что День святого Валентина — навязанный Западом праздник. 14% не согласны с этим мнением, а 9% затруднились ответить.
38% опрошенных считают День святого Валентина коммерческим праздником, на котором зарабатывают компании. Для 20% — это обычный день, для 17% — следование моде, 13% рассматривает праздник как повод порадовать свою вторую половинку, и лишь 6% считает его праздником любви. 2% в этот день испытывают грусть и опустошенность, столько же затруднились ответить. Еще 2% выбрали «свой вариант ответа», большинство из них считают этот день «праздником другой культуры».
Празднование
Среди респондентов, у кого есть вторая половинка, только 5% в этом году отмечали День всех влюбленных, 7% — только символически, большинство (84%) отказалось от празднований и практически столько же (89%) не дарили подарков своим любимым в этот день. 5% опрошенных еще не встретили свою пару, поэтому не отмечали праздник.
Чтобы отметить праздник, 65% опрошенных, у которых есть вторая половинка, организовали романтический ужин, 15% посетили культурное мероприятие, а 20% выбрали другие способы празднования, среди которых наиболее популярными оказались «обмен подарками» и «уютный вечер дома».
Основная причина, по которой День всех влюбленных не отмечают, заключается в том, что 82% респондентов считают его «чужим» праздником и не видят в нем смысла. 9% имеют собственную романтическую дату, 3% не любит романтические праздники и стольким же отпраздновать помешали дела и обязанности. 3% выбрали «свой вариант ответа», большинство из них «не считают этот день праздником».
Подарки
75% россиян не считают нужным дарить подарки в этот день, 20% предпочитают радовать своих любимых без повода, 3% не имели финансовой возможности на сюрприз. Еще 3% ответили в свободной форме, чаще всего они называли праздник «чужеродным» или вовсе «не считали его праздником, чтобы дарить подарки».
Преподнесли подарки своим вторым половинкам лишь 10% респондентов. Самыми популярными вариантами оказались цветы (42%) и сладости (30%). Украшения и аксессуары подарили 13% респондентов, парфюм и впечатления — по 10%, одежду — 8%, процедуры для красоты здоровья и гаджеты — по 6% опрошенных. 8% преподнесли другие подарки, среди которых наиболее популярны «валентинки», «деньги» и «книги».
День святого Валентина vs День семьи, любви и верности
На вопрос о том, какой праздник ближе — День святого Валентина или День семьи, любви и верности (8 июля), большинство (63%) выбрали второй. 26% не видят смысла ни в одном из этих праздников, 6% считают оба дня важными, и лишь 5% отдали предпочтение Дню святого Валентина.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail