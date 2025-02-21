Только 5% россиян отмечают День святого Валентина

38% опрошенных считают День святого Валентина коммерческим праздником, на котором зарабатывают компании. Для 20% — это обычный день, для 17% — следование моде, 13% рассматривает праздник как повод порадовать свою вторую половинку, и лишь 6% считает его праздником любви. 2% в этот день испытывают грусть и опустошенность, столько же затруднились ответить. Еще 2% выбрали «свой вариант ответа», большинство из них считают этот день «праздником другой культуры».