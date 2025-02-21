Разработан тест для проверки навыков чтения на адыгейском языке у школьников

«Тест “Еомэ-зэраIoмэ” — совместная разработка ученых ВШЭ и АГУ, который позволяет выявить нарушения чтения и риск дислексии у младших школьников. Он опирается на опыт ведущих отечественных и зарубежных нейропсихологов, логопедов, коррекционных педагогов и учитывает целый ряд психолингвистических параметров. Тест состоит из чтения одного из двух текстов вслух в течение минуты и ответов на вопросы по содержанию прочитанного, это позволяет оценить комплекс навыков чтения — и скорость, и понимание прочитанного», — сказали в пресс-службе.