Разработан тест для проверки навыков чтения на адыгейском языке у школьников

МАЙКОП, 21 февраля. /ТАСС/. Ученые Центра языка и мозга Высшей школы экономики (ВШЭ) и Лаборатории экспериментальной лингвистики Адыгейского государственного университета (АГУ) разработали тест «Еомэ-зэраIoмэ» для исследования сформированности навыков чтения на адыгейском языке у младших школьников. Он позволяет выявить нарушения чтения и риск дислексии, сообщили ТАСС в Международный день родных языков в пресс-службе АГУ.
Лаборатория экспериментальной лингвистики работает в Адыгейском государственном университете с 2023 года в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
«Тест “Еомэ-зэраIoмэ” — совместная разработка ученых ВШЭ и АГУ, который позволяет выявить нарушения чтения и риск дислексии у младших школьников. Он опирается на опыт ведущих отечественных и зарубежных нейропсихологов, логопедов, коррекционных педагогов и учитывает целый ряд психолингвистических параметров. Тест состоит из чтения одного из двух текстов вслух в течение минуты и ответов на вопросы по содержанию прочитанного, это позволяет оценить комплекс навыков чтения — и скорость, и понимание прочитанного», — сказали в пресс-службе.
Тест разработан научным руководителем Лаборатории экспериментальной лингвистики АГУ, директором Центра языка и мозга ВШЭ Ольга Драгой и руководителем Лаборатории экспериментальной лингвистики АГУ Сусанной Макеровой при поддержке сотрудников лаборатории и студентов факультета иностранных языков АГУ.
«Свое название тест получил от зачина адыгских сказок и сказаний. “Еомэ-зэраIoмэ” переводится с адыгейского как “сказывают и пересказывают”. Тестирование уже прошли 120 школьников Адыгеи с первого по шестой класс. Цифровая форма теста отвечает требованиям современной жизни и современного образования и позволяет использовать тест в образовательных и логопедических учреждениях, при этом процедура тестирования для ребенка максимально комфортна», — отметила Макерова.
Основные направления работы лаборатории экспериментальной лингвистики связаны с изучением психо- и нейролингвистической функции головного мозга носителей родных языков народов России. Ученые лаборатории занимаются исследованиями в области билингвизма, психолингвистики, нейролингвистики, клинической лингвистики, а также естественного и искусственного интеллекта.