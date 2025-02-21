Путин: западные политики поймут пагубность ограничений в области науки и образования

«Мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными. Надеемся, что и западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Важно, чтобы глобальное развитие было справедливым и сбалансированным, поэтому необходимо добиваться дальнейшего индустриального, технологического прогресса», — сказал Путин.