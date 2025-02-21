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Путин: западные политики поймут пагубность ограничений в области науки и образования

Глобальное развитие должно быть справедливым и сбалансированным, отметил президент России.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования, глобальное развитие должно быть справедливым и сбалансированным. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

«Мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными. Надеемся, что и западные политики поймут пагубность практики ограничения сотрудничества в области науки и образования. Важно, чтобы глобальное развитие было справедливым и сбалансированным, поэтому необходимо добиваться дальнейшего индустриального, технологического прогресса», — сказал Путин.