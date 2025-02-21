SHOT: метапневмовирус выявили в Бурятии, на Алтае и в Свердловской области

Медики зафиксировали вспышку метапневмовируса (hMPV) в Бурятии, Республике Алтай и в Свердловской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, больше половины заразившихся — дети. В январе сообщения о массовых заражениях поступали из Китая. Чем опасен метапневмовирус, как он проявляется и как защититься от него — в материале «Газеты.Ru».